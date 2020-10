José Mujica, expresidente de Uruguay, renuncia al Senado; se retira de la vida política

El expresidente Mujica confirmó que renunciaría a su escaño en el Senado y dejaría la política, debido a una enfermedad inmunológica

Los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y José Mujica (2010-2015) renunciaron a sus escaños en el Senado.

“Porque me tiró el virus pa’ fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme“, indicó Mujica a los periodistas que le cuestionaron por su retirada a la entrada a la Cámara Alta.

Sanguinetti y Mujica obtuvieron sus escaños en las elecciones celebradas en octubre de 2019, pero su avanzada edad (Sanguinetti tiene 84 y Mujica 85) les ha hecho justificar su ausencia del resto del periodo legislativo, que concluye en 2025.

Con información de EFE