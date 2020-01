García Luna negociaría con autoridades de EE.UU.

El exsecretario mexicano encargado de combatir al crimen organizado y hoy acusado de colusión con narcotraficantes, Genaro García Luna, podría haber iniciado el proceso de declararse culpable para negociar con los fiscales federales que siguen su caso en Brooklyn.

De acuerdo con información de la corte difundida por Alan Feuer, reportero del New York Times, García Luna estaría admitiendo su responsabilidad en la recepción de millones de dólares del Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana, para participar como colaborador de la justicia estadounidense, lo que podría reducir su pena.

De ser así, el caso se resolvería sin necesidad de ir a juicio y orillaría a García Luna a revelar información sensible sobre su colaboración con la organización criminal que presidió Joaquín “El Chapo” Guzmán y cuya titularidad se atribuye hoy a Ismael “El Mayo” Zambada.

Court papers filed today in the case of Genaro Garcia Luna, Mexico’s former top cop charged w/taking millions from the Sinaloa drug cartel, confirm that he is engaged in plea negotiations to settle his case with federal prosecutors in Brooklyn. pic.twitter.com/rtaq3YKPzr

