Florida reabre playas pese a aumento en casos de COVID-19

Más de 200 casos de COVID-19 se sumaron en las últimas horas en Florida, que este domingo contabiliza 25 mil 492 contagiados y 748 muertes, mientras el estado, que abrió algunas playas este fin de semana, prepara un plan de reapertura en “tres etapas”, aunque las escuelas continuarán cerradas por lo que queda de curso.

Los condados de Duval y St. Johns (noreste), así como la ciudad de Mexico Beach, esta última en el condado de Bay, abrieron sus playas el viernes para “actividades esenciales” como correr, pescar y surfear.

Estas playas funcionarán en horarios limitados por la mañana y por la noche, y aún se prohibirán actividades como tomar el sol.

Carlos Giménez, alcalde del condado de Miami-Dade, el más afectado de todos por la pandemia (9 mil 45 casos y 198 muertes este domingo), también anunció en las últimas horas que prepara la “reapertura” de espacios públicos “de manera segura”.

