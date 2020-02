“Este es el principio del fin para Trump”, asegura Sanders con motivo del caucus de Iowa

Bernie Sanders, aspirante a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de este año en Estados Unidos, manifestó que tiene una “buena sensación” sobre el resultado de los “caucus” en el estado de Iowa.

Bernie Sanders: “I have a strong feeling that at some point the results will be announced and when those results are announced, I have a good feeling we’re going to be doing very, very well here in Iowa.” https://t.co/QvMOpNJhxo pic.twitter.com/7zHYzRfBqh

— ABC News Politics (@ABCPolitics) February 4, 2020