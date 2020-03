Emergencia por COVID-19 no tiene precedentes en historia de la ONU, asevera Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este jueves a todo el mundo a frenar el coronavirus y advirtió de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán “millones de personas“.

#COVID19 is a crisis unlike any in the 75-year history of the @UN.

World leaders must come together and offer an urgent & coordinated global response.

More than ever before, we need solidarity, hope and the political will to see this through together.https://t.co/4qGoAhTYpe pic.twitter.com/yogPhUio7l

— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2020