“El Congreso no financiará guerra contra Irán”, declara representante demócrata

Después de la escalada de violencia que ha tenido lugar en las últimas horas en Bagdad, el representante en el Congreso estadounidense, Ro Khanna, aseguró que junto con Bernie Sanders presentó una iniciativa para bloquear el uso de recursos para una posible guerra contra Irán.

Sin embargo, aseguró que la iniciativa todavía se encontraba en discusión por lo que se trató de un cheque en blanco para el presidente Trump.

Rep. Ro Khanna expects the House to act on his bill to block funding for any Trump war with Iran. pic.twitter.com/1vTAUJaJ0D

— PoliticusUSA (@politicususa) January 4, 2020