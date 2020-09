Descarta Moderna obtener vacuna contra COVID-19 antes de las elecciones de EE.UU.

Pese al entusiasmo de Trump, Moderna expuso que pediría a la FDA la autorización de emergencia de su vacuna contra COVID-19 a finales de noviembre

La farmacéutica Moderna, encargada de una de las potenciales vacunas contra COVID-19 en Estados Unidos, descartó obtener la inmunización antes de las elecciones de noviembre, contrario a las expectativas del presidente Donald Trump.

El director ejecutivo de Moderna Therapeutics, Stéphane Bancel, dijo a Financial Times que la compañía podría estar lista para solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la autorización de uso de emergencia de la vacuna hasta finales de noviembre.

El 25 de noviembre será el momento en que tendremos suficientes datos de seguridad para solicitar a la FDA la autorización de uso de emergencia, suponiendo que los datos de seguridad sean buenos, es decir, una vacuna que se considere segura”, dijo.

De esta forma, la aprobación para distribuir la inmunización a todos los sectores de la población estadounidense llegaría hasta la primavera de 2021.

Apenas este martes, durante el primer debate presidencial, Donald Trump presumió que Estados Unidos podría obtener una vacuna contra COVID-19 muy pronto, inclusive antes del 1 de noviembre.

He hablado con las empresas y podemos tenerla mucho antes… He hablado con Pfizer, he hablado con toda la gente con la que tienes que hablar: Moderna, Johnson & Johnson, y otros. Pueden ir más rápido que eso por mucho”, aseguró Trump.

Con información de Financial Times