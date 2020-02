Dadas las condiciones para alternancia en el poder en República Dominicana, asevera Zovatto

El analista internacional Daniel Zovatto habló en entrevista sobre la situación política que vive la República Dominicana

El analista Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, habló sobre la situación política que vive la República Dominicana y las expectativas de cara a las elecciones de mayo.

En ella detalló que están dadas las circunstancias para que exista una alternancia en el poder en el citado país.

Este es el texto íntegro de la entrevista publicada por elcaribe.com

El representante del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea) para el Caribe, Daniel Zovatto, sostuvo que la suspensión de las elecciones municipales supone una crisis en la República Dominicana que no había visto en 35 años que tiene de carrera profesional analizando y observando los procesos electorales de América Latina.

“En 35 años de carrera electoral no había visto un bochorno electoral de esta magnitud y con consecuencias tan potenciamente peligrosas ya que en 3 meses se deben celebrar elecciones presidenciales y del Congreso. Es grave”, sostuvo.

Consideró que lo ocurrido en la falla del voto automatizado debe ser investigado a profundidad por un organismo internacional de suficiente credibilidad y especialista en tecnología para que se sepa la causa de los graves hechos ocurridos. “Este criminal ataque a la integridad electoral y a la democracia dominicana no puede ni debe quedar impune”, apuntó.

El analista internacional de sistemas electorales conversó con el Caribe sobre la situación política que vive la República Dominicana y las expectativas de cara a las elecciones de mayo.

¿Cómo evalúa la situación política de la República Dominicana?

Dominicana se enfrenta a una elección, quizás, la más importante desde el 1994 y hay mucho en juego. Esta es una elección que tiene las siguientes característica, un oficialismo que lleva cuatro periodos, ese es el límite en América Latina, el PT (Partido de los Trabajadores) estuvo cuatro periodos y terminó Dilma (Roussef) saliendo con un juicio político; Evo (Morales) iba para una cuarta reelección consecutiva que generó una crisis política por un fraude; el chavismo lleva varios años con una crisis profunda; Daniel Ortega lleva varios años también generando una crisis profunda. En mi opinión están dadas las condiciones, es muy probable, por tanto, y a su vez posible, que se produzca una alternancia en el poder. Es posible y probable porque la tendencia es a que cuando los gobiernos han estado varios periodos seguidos dar un voto de castigo a los oficialistas.

¿Cuáles factores observa que podrían facilitar la alternancia?

La división del Partido de la Liberación Dominicana facilita que se produzca una alternancia y, personalmente, creo que sería saludable para el régimen político y para la democracia que se produzca una alternancia en el poder. No tenemos antecedentes en América Latina de que un mismo partido está cinco periodos seguidos en el gobierno, no hay desde el 1978 a la fecha, ninguna fuerza política, porque los partidos en el poder por mucho tiempo sufren fuertes desgastes y terminan con conflictos internos fuertes y asociados a escándalos de corrupción y todas esas razones indican que sería conveniente que se produzca una alternancia porque eso ayuda a recomponer y renovar el sistema política. También permite la llegada de nuevas fuerzas políticas que generan una oxigenación del sistema político, porque no es bueno que, sobre todo, en sistemas presidenciales cuando el partido que tiene el Ejecutivo tiene el control del Congreso, hay demasiada concentración del poder político y eso arriesga a que haya abuso de poder y de corrupción.

Hay problemas de gobernabilidad en América Latina ¿A qué se debe?

La región está pasando por serios desafíos de gobernabilidad por tres razones, los desafíos que la democracia está enfrentado por el creciente desafío y el descontento que hay en la población con el funcionamiento de la democracia; muchos de los presidentes electos en este súper ciclo han tenido que ser electos en segunda vuelta electoral, les está costando ganar en primera vuelta; de las 14 elecciones en nueve de ellas estaba prevista la segunda vuelta; de esas nueve en 7 hubo que ir a una segunda vuelta para definir al presidente; solo en dos casos el presidente fue definido en primera vuelta. El tener que ir a una segunda vuelta genera un segundo problema, el problema es que el Congreso queda integrado en la primera vuelta y el presidente en la segunda, por tanto, la mayoría de los presidentes electos en segunda vuelta no tienen mayoría en el Congreso; eso genera otra crisis y es de gobernabilidad porque los presidentes no tienen mayoría en el Congreso para pasar sus reformas, eso genera choques crecientes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

¿Entonces es mejor un Presidente que controle el Congreso?

Ese es uno de los problemas que estamos viendo, o hay un déficit de gobernabilidad porque el presidente no tiene mayoría en el Congreso o hay un riesgo de falta de control porque el presidente al tener control pleno de ambas cámaras pasa su máquina y trata de manejar el país con absoluto control del poder político; y desde el poder político trata de buscar control de otras instancias como órganos de control y el Poder Judicial. Ambos son malos, lo que hay que buscar son reformas institucionales que facilite la gobernabilidad; es mala la ingobernabilidad y en mi opinión es peor aún cuando un gobierno tiene el control de todo el poder político porque el sistema de pesos y contrapesos no funciona desaparecen y el poder absoluto corrompe. Prefiero sacrificar que haya una gobernabilidad más compleja a que un presidente tenga un control absoluto.

Cuándo se usan los recursos del Estado para beneficio político ¿dónde queda la legitimidad?

La legitimidad es de origen y la legitimidad es de ejercicio. La de origen es como se llega al poder a través de un proceso electoral con la debida integridad. La integridad de ejercicio viene desde el poder y se ejerce de acuerdo a los principios democráticos; en el caso de la República Dominicana si se revisan todos los informes de la misión electoral de años anteriores y elecciones anteriores, hay fenómenos recurrentes y uno de esos es el uso y abuso del poder para beneficiar al oficialismo. Esa es una constante y eso es muy preocupante y la Junta Central Electoral debería utilizar todas sus atribuciones y actuar de manera proactiva para que haya equidad en la competencia electoral. Evitar el fenómeno de cancha inclinada que cosiste en que el oficialismo siempre juega con ventaja por los recursos del Estado, programas sociales, amenazas a funcionarios para que voten por el oficialismo. Eso se agrava donde hay reelección consecutiva y ahí entra la ley Electoral.

¿Qué influye más, los partidos o los líderes?

En América Latina hemos visto que los partidos están sufriendo un proceso de deterioro, de deslegitimación y lo que irrumpen son las figuras de las personas, los candidatos con discursos muy anti establishment que después tienen sus problemas de gobernabilidad. Pero en América Latina se dan ambas cosas dependiendo del país, pero si hay una pérdida de confianza de los ciudadanos en la democracia y en los partidos políticos. Las protestas que se han generado tienen en común la insatisfacción de los ciudadanos con el crecimiento económico que ha resultado excluyente y desigual.

Redes sociales

Las redes sociales deben ser reguladas, sin que eso afecte la libertad de expresión, porque aportan a la democracia, pero deben ser reguladas”.

Crisis

Lo que está en juego en este momento es la estabilidad política, la paz social, la estabilidad económica, la imagen del país y la democracia”.

Con información de El Caribe