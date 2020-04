Confirman muerte del fotógrafo Peter Beard; estuvo desaparecido casi un mes

Peter Beard, reconocido globalmente por plasmar la vida salvaje en África, murió en la naturaleza sin especificar las causas, informó su familia

El fotógrafo estadounidense Peter Beard, reconocido globalmente por plasmar la vida salvaje en África, a través de su obra de 1965 The End of the Game, murió a los 82 años de edad, tras casi un mes de que se reportó su desaparición.

Los familiares del artista confirmaron su deceso a través de un comunicado que compartieron en la página oficial del artista.

“Estamos todos desconsolados por la confirmación de la muerte de nuestro querido Peter, murió donde vivió, en la naturaleza”, declaró la familia.

Beard sufría demencia senil, la última vez que se le vio fue el 31 de marzo cerca de su residencia en Montauk, Nueva York y su cuerpo, que aún no es examinado, fue hallado el domingo, cerca del extremo oriente de Long Island, según confirmaron sus familiares.

El jefe de la policía de East Hampton, Christopher Anderson expuso a los medios de comunicación locales, que aún no se tiene certeza de la causa de su muerte, sin embargo no descartan ninguna posibilidad.

Peter Hill Beard fue conocido, por sus fotografías de África y los animales africanos que complementaba con diarios que solía integrar a sus obras de gran auge, sobre todo en la década de los 70, de igual manera participó en el rodaje de filmes como That Summer, Hallelujah the Hills y Beautiful Darling.

Con información de Notimex