Confirma AMLO que Justin Trudeau no acudirá a la reunión en la Casa Blanca

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, no asistirá a Washington D.C. para celebrar el inicio del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario mexicano señaló que al terminar la conferencia matutina de hoy lunes se entrevistará vía telefónica con el primer ministro canadiense, a quien invitará a visitar México próximamente.

“A las 9:30 h tengo esta entrevista con Trudeau de Canadá, no puede asistir a este evento del miércoles. No sé qué me vaya a plantear, hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar (en la reunión en la Casa Blanca)”, señaló.