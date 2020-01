Cámara de Representantes restringe acciones militares de Trump contra Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos proyectos de ley que buscan restringir las acciones militares del presidente Donald Trump, en una nueva medida tras una resolución no vinculante avalada semanas atrás luego de la operación en la que murió el general iraní Qasem Soleimaní.

Los proyectos, sin embargo, deberán pasar a discusión del Senado, dominado por los republicanos, donde podrían naufragar por falta de votos o, en caso de avanzar, enfrentar al veto presidencial.

Con una votación de 228-175, la Cámara, de mayoría demócrata, dio vía libre al proyecto conocido como ‘Ley de no guerra contra Irán‘ que bloquearía fondos para operaciones militares en Irán o contra ese país, salvo en los casos autorizados por el Congreso.

El proyecto fue impulsado por el congresista Ro Khanna, de California, quien defendió en su cuenta de Twitter que la guerra de Irak fue “el peor error en política exterior del siglo XXI” y que el Congreso no “observará mientras Trump repite el mismo error”.

Una segunda iniciativa buscaría derogar una “autorización para el uso de la fuerza militar” (AUMF por su sigla en inglés) de 2002, de la que echó mano Washington para la guerra contra el régimen de Sadam Husein.

La propuesta, que cosechó 236 votos a favor (11 de ellos republicanos) y 166 en contra, fue promovida por la también legisladora demócrata Barbara Lee.

🚨‼️ BREAKING: The House JUST PASSED my amendment to finally repeal the 2002 AUMF.

It’s more urgent than ever for Congress to do its job and prevent the President from using military force without Congressional authorization. #StopEndlessWar

— Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) January 30, 2020