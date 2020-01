Caen proyectiles en Bagdad; impactan en la “Zona Verde”

Dos cohetes impactaron este miércoles en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, situada en el perímetro de la Zona Verde, que alberga un gran número de legaciones diplomáticas y edificios gubernamentales.

Una fuente del Ministerio de Interior iraquí que pidió el anonimato confirmó a EFE la caída de dos proyectiles tipo Katyusha en esta zona de la capital iraquí, sin que por el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

La cadena británica BBC informó que el grupo Hezbolá, una organización considerada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos y ligada a Irán, se atribuyó el ataque.

Este es el tercer ataque de este tipo en los últimos cinco días en el centro de Bagdad, donde ya cayeron proyectiles los pasados sábado y domingo, en uno de los casos acompañados de impactos también en la base militar de Al Balad, donde hay presencia de tropas estadounidenses.

Uno de los cohetes del pasado fin de semana causó heridas a cinco civiles tras caer en una vivienda cercana a la Zona Verde.

Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central Baghdad. embassy’s sirens heard. pic.twitter.com/vNvz6cXT2f

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) January 8, 2020