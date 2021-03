Tiroteo en Boulder, Colorado, deja 10 muertos, entre ellos un policía

El Departamento de Policía de Boulder, Colorado, confirmó que 10 personas murieron durante un tiroteo en un supermercado de la localidad.

Chief: Our hearts go out to all families impacted. There are 10 fatalities. She identified slain Police Officer Eric Talley, who was one of the first on the scene. She calls officer's actions "heroic."

En conferencia de prensa, las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales hay un oficial de policía. También hay una persona detenida por estos hechos, se encuentra lesionada.

Multiple people were killed, including one Boulder Police Dept. officer, during a shooting at a King Soopers grocery store in Colorado, police said.

A person of interest, who was injured during the shooting, is in custody and being treated for the injuries, police said. pic.twitter.com/62ALY52ACX

— NBC News (@NBCNews) March 23, 2021