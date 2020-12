Bolsonaro dice que prisa por vacuna contra COVID-19 no se justifica en Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que la prisa por la compra de la vacuna contra COVID-19 y su distribución no se justifica e insistió en que la pandemia está llegando a su fin en Brasil, pese a que los números de los últimos días evidencian una segunda ola más letal.

“La pandemia realmente está llegando a su fin. Los números han mostrado eso. Estamos con una pequeña subida ahora, pero se trata de un pequeño repique, que es previsible”, aseguró el líder de la negacionista ultraderecha brasileña en una entrevista que concedió para una transmisión al vivo en redes sociales de uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro.

Dijo igualmente que la vacuna no puede ser colocada en el mercado hasta que no sea aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, ente regulador).

Bolsonaro, que el miércoles firmó un decreto ejecutivo que permite al gobierno contraer una deuda de 20 mil millones de reales (unos cuatro mil millones de dólares) para adquirir vacunas contra el coronavirus, afirmó que “no estoy con prisa para gastar ese dinero”.

No estamos politizando (la crisis sanitaria). No tengo prisa en gastar. No estamos con prisa en gastar dinero. Nuestra prisa es con salvar vidas. No quiero hacer juicios anticipados de nadie, pero es muy sospechosa esa prisa para que gastemos los 20 mil millones de reales comprando la vacuna”, afirmó.