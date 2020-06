Arzobispo de Valencia critica vacuna contra COVID-19 elaborada “con fetos abortados”

Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia, aseguró que una vacuna contra el COVID-19 está elaborada "a base de fetos abortados"

Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia, España, advirtió este domingo que “el diablo existe en plena pandemia”.

Con motivo de la misa de Corpus Christi, el sacerdote aseguró que una vacuna contra el COVID-19 está elaborada “a base de fetos abortados“.

“El diablo existe en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es inhumano, eso es cruel, y ante eso no podemos alabarlo ni bendecirlo, todo lo contrario. Estamos a favor del hombre, no contra el hombre. Primero se le mata con el aborto y después se le manipula. ¡Ay bueno, qué bien! No. Tenemos una desgracia más, obra del diablo”, aseveró.

Tras la polémica que desataron las declaraciones del sacerdote, el arzobispado emitió un comunicado en el que se aseguró que el cardenal había hecho referencia, sin una cita directa, a un artículo de la revista Science en el que se planteaban dudas éticas sobre la utilización de embriones humanos en la investigación sobre la vacuna contra el COVID-19.

“Desde el inicio de la pandemia rezo para que se encuentre una vacuna que ayude a curar, e incluso a prevenir el COVID-19, como así lo he manifestado reiteradamente”, aseguró el cardenal.

Con información de El País