Argentina está en una situación de default virtual, declara el presidente Alberto Fernández

El Gobierno anunció la oferta de reestructuración de bonos bajo legislación extranjera que presentará mañana, afirmando que "Argentina no puede pagar nada"

El Gobierno de Argentina anunció este jueves que la oferta de reestructuración de bonos bajo legislación extranjera que presentará este viernes a acreedores privados contendrá una quita del 5.4 por ciento sobre el capital y del 62 por ciento sobre los intereses y un periodo de gracia de tres años.

“Hay un consenso en que hoy Argentina no puede pagar nada”, sostuvo el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, en una reunión con el presidente argentino, Alberto Fernández, y gobernadores de todo el país, para dar detalles de la oferta de canje de deuda.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “nos propusimos que el pago de la deuda no suponga más postergación para Argentina” a sabiendas de que “tenemos un problema que resolver”.

“Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor en el 2003, cuando nos hicimos cargo del Gobierno y heredamos una situación similar. Aquella era (una situación) de default explícito, esta es de default virtual“, concluyó.

El Gobierno de Fernández planeaba inicialmente lanzar la oferta de canje de títulos por casi 70 mil millones de dólares en la segunda semana de marzo con vistas a cerrar el periodo de adhesión a finales de ese mes, pero el proceso se vio demorado por la conmoción financiera global desatada por la pandemia de coronavirus.

Detalles de la oferta

Guzmán adelantó que la oferta implica un periodo de gracia de tres años, con lo cual Argentina empezaría a pagar recién en 2023, con un tasa inicial del 0.5 por ciento, que se incrementará paulatinamente hasta un interés promedio del 2.33 por ciento.

Indicó que la oferta conlleva además una mayor reducción de intereses que de capital.

En este sentido, la propuesta implica reducir el capital en 3 mil 600 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 5.4 por ciento sobre el stock adeudado, y los intereses en 37 mil 900 millones de dólares, lo que equivale a una quita de intereses del 62 por ciento.

El periodo de suscripción a la oferta será de veinte días.

“Es un período en el cual va a haber gente jugando muy fuerte. Aquí hay muchos intereses en juego y las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan que Argentina pague más de lo que puede pagar, van a estar resonando y va a ser muy importante que nosotros, como sociedad, tomemos el compromiso de estar unidos sobre esta oferta”, dijo Guzmán.

Deuda con el FMI

Por otra parte, Guzmán dijo que Argentina tampoco puede afrontar en estos momentos su deuda por 44 mil 000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Continuaremos trabajando con el FMI de forma constructiva, como viene ocurriendo, para tener un nuevo programa que implique que Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pagos de capital adeudado al Fondo en los próximos tres años”, sostuvo.

Destacó que el FMI ha evaluado cuál es la capacidad de pago de Argentina y que la conclusión del organismo guarda “fuertes similitudes” con la evaluación que hace el país sudamericano.

“Hay consenso en el hecho de que Argentina hoy no puede pagar nada, no está en una situación en la que hoy eso se pueda sostener. No sólo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda”, apuntó Guzmán.

Con información de EFE y La Nación