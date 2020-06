Anciana de Perú dona cosecha para enfermos de COVID-19

Una anciana conmovió las redes sociales por el gesto que tuvo de donar productos agrícolas a personas contagiadas con coronavirus COVID-19 en Perú.

De acuerdo con el diario La República, doña Albertina Flores Gonzales llegó al comedor popular de Pimpingos, en la región Cajamarca, al norte de Perú, donde arribó con dos alforjas al hombro y donó parte de su cosecha a los enfermos.

Doña Albertina fue recibida por una de las personas que ayuda en dicho comedor, quien auxilió a la señora a bajar las dos alforjas con productos agrícolas que ella misma siembra.

El diario agregó que la historia fue narrada en redes por un trabajador de la Municipalidad Distrital de Pimpingos, quien conmovido señaló se le “hizo un nudo en la garganta” al ver la acción de doña Albertina.

Este caso, me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada”, afirmó el trabajador.