Video “Ventajeros de m…”: explota Oscar Ruggeri por vacunación en Argentina

En plena transmisión televisiva, el exfutbolista Oscar Ruggeri explotó contra los funcionarios gubernamentales que se vacunaron antes que los trabajadores “esenciales” y los “abuelos”.

Con un monólogo de casi seis minutos en la cadena ESPN, Ruggeri envió un fuerte mensaje al ministro de Salud argentino, Ginés González García.

“Los esenciales deberían ser vacunados primero. Los docentes deberían estar vacunados, porque si va a empezar la escuela deberían estar inmunizados. Todos los esenciales más el presidente tienen que estar vacunados”, afirmó.

“No puede ser que intendentes, diputados, senadores con 40, 45 años me muestran el brazo vacunados y mi mamá con 87 años no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza, mi mamá encerrada y ustedes muestran el brazo como diciendo ‘¿vieron que yo me vacuné?’ Dale, verseros”, puntualizó.