Aplaude esposa de Elliot Page su valentía al declararse transgénero

La bailarina Emma Portner se dijo orgullosa de Page y aseguró que las personas trans, queer y no binarias "son un regalo para este mundo"

Emma Portner, esposa de Elliot Page, aplaudió la valentía de este al declararse transgénero.

En redes sociales, la bailarina se dijo orgullosa de Page y aseguró que las personas trans, queer y no binarias “son un regalo para este mundo”.

La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla, E. Te amo mucho”, señaló.

Portner también pidió paciencia y privacidad, al tiempo que exhortó a las personas a que apoyen la vida trans todos los días.

Aunque siempre fueron muy discretos con su relación, se presume que Elliot y Emma iniciaron su romance en 2017.

En enero de 2018 se casaron en secreto y desde entonces se han dejado ver juntos en público.

Tras el anuncio sobre su sexualidad, Page recibió múltiples muestras de apoyo, incluyendo a Netflix. La plataforma de streaming se dijo orgullosa de “su superhéroe” y afirmó que no puede esperar a verlo en la tercera temporada de la serie The Umbrella Academy. “¡Te amamos, Elliot!”, afirmó.

Con una nominación al Óscar por la sorprendente y aclamada comedia ‘Juno’, Page ha dejado su huella en otras películas como ‘Hard Candy’ (2005), ‘Whip It’ (2009) ‘Inception’ (2010) o las cintas de X-Men ‘X-Men: The Last Stand’ (2006) y ‘X-Men: Days of Future Past’ (2014).

Conocido fuera del cine y la televisión por su gran activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTB, Page ha destacado en los últimos tiempos por su participación en la serie de Netflix ‘The Umbrella Academy’.