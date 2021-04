México tiene hoy los peores spots de su historia política: Álvaro Cueva

Álvaro Cueva, crítico de televisión, dejó en claro que los actuales spots de los partidos políticos en esta campaña electoral de cara a los comicios del 6 de junio, son los peores en la historia de México.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Cueva Cantú dijo estar preocupado por lo que ve y escucha de los spots electorales, los cuales calificó de “mediocres, decadentes, baratos y groseros”.

“Llevo más de 34 años analizando este fenómeno y jamás me había enfrentado a spots tan mediocres, decadentes, tan huecos, tan baratos, tan groseros”, apuntó.

“No hay manera de ver tanto odio, tanto vacío y de no concluir que todos los partidos y políticos son iguales. No es un asunto de gustos personales, lo preocupante es que, como ciudadanos, cuando ves esto, dices ¿para qué voto?, ¿para qué elijo porque si al final quede quien quede nos va a estar yendo mal?”, enfatizó.

El crítico de televisión enfatizó que hay dos tipos de afectación por la emisión de estos spots electorales.

“Todo esto me enfurece porque evidentemente representa una afectación para los medios como la radio y televisión, no hay ser humano que después de un día difícil, de sufrir todo lo que sufrimos en pandemia, te quieras relajar con los medios y te enfrentes a toda esta avalancha de odio. ¿Qué haces? Pues le cambias, ahí hay una afectación”, resaltó

“Esta la afectación moral como padre y como abuelo estas desayunando con tus hijas o nietos y de repente aparece un disque cirujano todo ensangrentado con un feto en una bolsa de plástico aventándolo a un bote de basura, ¿qué le dices a los niños cuándo te preguntas? ¿qué les dices cuando escuchan grosería tras grosería? Groserías que no puedes decir al aire”, expuso.

Cueva Cantú afirmó que estos partidos políticos que emiten estos spots son arrogantes, “pocos se atreven a explicarnos las cosas, a darnos alternativas, a cumplir con la función para las que fueron diseñadas estas estrategias políticas, que es ofrecernos información útil para decidir por quién vamos a votar este verano”.

No tienen un discurso, no tienen nada que decirnos, nada que ofrecernos, y cuando las autoridades no saben a dónde llevar a la nación, preocúpate Joaquín. Estoy muy preocupado porque no veo para dónde, después de las elecciones vamos a caer en una depresión peor a la que estamos sufriendo ahora”, destacó.