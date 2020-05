Spotify lanza playlists sobre docuserie de Michael Jordan

En colaboración con Netflix y ESPN, Spotify creó una lista de música y otra con podcasts de la exitosa docuserie 'The Last Dance'

A raíz del éxito de la docuserie ‘The Last Dance‘ (El último baile), Spotify lanzó dos playlists alusivas al éxito de Michael Jordan con los Chicago Bulls.

En colaboración con Netflix y ESPN, la plataforma de música en streaming creó una lista con la música de la docuserie y otra con podcasts.

La playlist oficial ‘The Last Dance‘ incluye los éxitos ‘I’m bad’ de LL Cool J, ‘Partyman’ de Prince y ‘Sirius’ de The Alan Parson Project.

Por su parte, la lista de podcasts titulada ‘After the Last Dance‘ se actualizará semanalmente con episodios en los que se discute la docuserie.

Carl Chery, director creativo y jefe de Música Urbana de Spotify, aseguró que la lista musical de la exitosa producción de Netflix “es una oda a la música que definió los años 90”, al contener pistas de hip-hop, rock y R&B.

Es un honor unir fuerzas con ESPN y Netflix para seleccionar una playlist que respalde esta serie aclamada por la crítica, que actualmente actúa como el momento cultural favorito de la semana para los fanáticos del deporte… Estamos agradecidos de ayudar a reunir a los fanáticos de la música, el entretenimiento y los deportes en un momento en que necesitamos más comunidad y una dosis de contenido deportivo”, aseguró.

La serie documental The Last Dance 1997- 1998, aborda la vida del basquetbolista Michael Jordan, calificado como el mejor de toda la historia, durante su paso por los Chicago Bulls.

En 10 episodios se observan entrevistas en las que aparecen algunos exjugadores de los Bulls, Kobe Bryant y testimonios de periodistas de aquella época, además de que se podrá ver material inédito de la temporada de 1997-1998.

Con información de López-Dóriga Digital