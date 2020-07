Rammstein anuncia nuevas fechas de conciertos en México para 2021

#𝗥𝗮𝗺𝗺𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱 𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆! To purchase tickets for the 2021 tour, please visit https://t.co/GPAhPqGuPO. pic.twitter.com/NaKMNZexoc

— Rammstein (@RSprachrohr) July 16, 2020