Programa de Eugenio Derbez, nominado a dos Premios Emmy

Les comparto con muchísimo orgullo, que tenemos 2 nominaciones a los Emmy Awards, por el programa de LOL!!! Una producción hecha en México.

Si no han visto LOL, ya tienen pretexto! 😎 / I’m so honored to announce that we received 2 Daytime Emmy nominations for our LOL tv show! pic.twitter.com/Mo2KHHUWoO

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 22, 2020