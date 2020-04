Paty Navidad responde a quienes critican su postura ante el COVID-19

La actriz mexicana Paty Navidad ha sido objeto de críticas en los últimos días por la postura que manifiesta en sus redes sociales sobre el tema del COVID-19, enfermedad a la que considera una mentira fabricada en un laboratorio para manipular a la gente.

La también cantante ha sido calificada como irresponsable, debido a las apreciaciones que comparte y, aunque recibe como respuesta comentarios irónicos, continúa publicando sus opiniones, entre las que se suman su desprecio por la tecnología 5G, a la que considera una bomba cerebral.

Han sido tantos los comentarios que generan sus posteos que la actriz respondió a través de un video.

Paty Navidad aseguró que seguirá expresándose sin tapujos y ejercerá su derecho de opinar, aunque haya quienes no estén de acuerdo con su punto de vista y agradeció a quienes se toman el tiempo de leerla, así como de opinar o burlarse, expresó que las palabras califican a quienes las dicen.

“Se necesitaría tener una vida intachable para poder señalar a los demás con tanta ligereza y severidad sin verse la cola que cada quien arrastra, cuidemos las palabras, ellas califican a quien las dice y la boca siempre habla de lo que abunda en el corazón. Nadie somos dueños de la verdad absoluta y las opiniones son sólo opiniones”, agregó.

Mi conciencia tiene más valor que los juicios y agresiones de quienes no me conocen, se necesita tener una vida intachable para señalar y juzgar a los demás con tanta severidad, lo que digan de mi sólo habla de lo que ustedes son, soy tan sólo el reflejo de sus almas. Gracias❤️🙏🏻 pic.twitter.com/tUq7W3v7dH

La actriz siguió criticando al gobierno mexicano, al calificarlo como marionetas de intereses extranjeros a quienes no le importa el bienestar del país, dejando que más personas mueran de hambre, que por el coronavirus.

Además, indicó que la información que generan es terrorista, para infundir miedo, con la finalidad de encerrar a los ciudadanos en casa.

No he dejado de salir, claro que hay muy pocos lugares abiertos, pero salgo fácil, miedo no le tengo a ningún ‘virus’, peores he conocido y hasta cariño les he tenido. La ‘Plandemia’ es la que nos terminará de aniquilar, cada día más divididos, sometidos y obedeciendo al verdugo”, publicó.