Murió la cantante de soul Betty Wright a los 66 años

La muerte de Betty Wright fue confirmada por una de las sobrinas de la cantante, aunque no explicó las causas de la muerte

La cantante estadounidense Betty Wright, reconocida por ser una de las máximas exponentes del soul, murió a los 66 años.

La noticia fue confirmada por su sobrina, aunque no explicó las causas de la muerte, dijo el portal TMZ. El pasado 2 de mayo, la también cantante Chaka Khan pidió oraciones por su hermana por medio de sus redes sociales.

El primer contacto de Wright con la música fue por medio de su grupo familiar The Echoes of Joy. Años más tarde aparecería su primer sencillo ‘Girls Can’t Do What the Guys Do’, para en 1968 finalmente grabar su primer álbum ‘My First Time Around’.

Su éxito más reconocido lo dio a conocer a sus 18 años. ‘Clean Up Woman’, de 1971, la catapultó para que luego llegaran ‘Tonight Is the Night’, ‘Shoorah! Shoorah!’, ‘Let Me Be Your Lovermaker o Where Is the Love?’, con la cual logró conseguir un premio Grammy en 1975.

Con cerca de 18 discos, también fue corista de algunos artistas como David Byrne, Jennifer López y Gloria Estefan, aunque inspiración para otros de la talla de Mary J. Blige y Joss Stone.

En los años 80, Betty Wright lanzó su propio sello independiente siendo la primera mujer en conseguirlo, con sencillos como ‘No Pain’ (No Gain) y ‘Mother Wit’, donde también se dedicó a producir musicalmente.

