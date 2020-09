Murió el padre de la actriz Paulina Goto

Paulina Goto informó, con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la muerte de su padre, Eduardo Gómez Gerling

La actriz Paulina Goto confirmó, a través de un mensaje en redes sociales, la muerte de su padre, Eduardo Gómez Gerling.

“La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta.. (palabras de mi papá) A M O R… eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno. Gracias a todos por sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariño para nuestra familia”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Goto acompañó el mensaje con imágenes en las que aparece junto a su padre, quien, aseguró, la apoyó en su carrera artística.

La actriz no dio más detalles sobre la muerte de su padre, pero versiones periodísticas señalan que el deceso se debió a un paro cardíaco.

Con información de López-Dóriga Digital