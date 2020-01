Murió Edd Byrnes, actor de ‘Vaselina’

Edd Byrnes, quien dio vida a Vince Fontaine en la popular cinta 'Vaselina', murió a los 87 años de edad, en California, EE.UU.

El actor estadounidense Edd Byrnes, quien participó en la cinta ‘Vaselina‘ al lado de los actores John Travolta y Olivia Newton John en 1978, murió a los 87 años de edad por causas naturales.

Su hijo, el presentador de noticias Logan Byrnes, anunció la noticia en redes sociales.

Byrnes dijo: “Con profunda tristeza y dolor comparto con ustedes el fallecimiento de mi padre Edd Byrnes. Su historia es la de un chico ambicioso que, con cien dólares y el sueño de hacer algo en grande en el negocio del entretenimiento, llegó a Hollywood desde la ciudad de Nueva York”.

Edd Byrnes interpretó a Vince Fontaine en la popular cinta ‘Vaselina’, que a más de cuatro décadas de haberse estrenado, sigue presente en las audiencias gracias a temas como Summer nights y You’re the one that I want.

Byrnes también participó en la serie de televisión 77 ‘Sunset Strip’ en la que dio vida al personaje de Kookie, con el cual fue reconocido por TV Guide como uno de los 25 mejores ídolos adolescentes de la TV, posicionándose en el número cinco.

El hijo del actor explicó: “Algunos de los créditos de mi padre, en el cine y televisión, incluyen: The secret invasion, Stardust, Yellowstone Kelly, Troop Beverly Hills, Charlies Angels, The love boat, Fantasy island, Maverick, Cheyenne, Surfside 6, Murder she wrote y Married with children.

Al final del mensaje, Logan Byrnes recalcó que su padre murió pacíficamente de causas naturales en su casa ubicada en Santa Mónica, California.

