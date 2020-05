Motörhead celebra 40 años de ‘Ace of Spades’ con nuevo video

La banda británica de heavy metal Motörhead celebra 40 años del lanzamiento del emblemático álbum ‘Ace of Spades‘ de 1980 y lo hicieron con un nuevo video del tema homónimo que liberaron hoy 8 de mayo, al que nombraron día oficial de la agrupación.

El día de Motörhead se celebra con un clip lírico que presenta imágenes en blanco y negro al ritmo de la famosa canción ochentera, asimismo los británicos pondrán a la venta a través de su tienda en línea distintos artículos de edición limitada cuyas ganancias serán destinadas a la organización Live Nation’s Crew Nation Fund, que apoya al personal que los acompaña en sus giras, quienes se han visto afectados directamente por la pandemia.

Los miembros sobrevivientes Phil Campbell y Mikkey Dee también invitaron a sus fans a brindar por ellos y por su finado líder Lemmy Kilmister, quien murió en 2015 a causa de cáncer de próstata y arritmia cardíaca.

“¡Brinda por Motörhead! Llena un vaso con tu bebida favorita y publica tu brindis con el hashtag #8thOfMay. ¡Jack and coke es opcional!”, expresaron los músicos por medio de Twitter.

Happy 8th Of May Motörfans! Raise a toast with us! Fill a glass with your favourite libation and ‘post your toast’ photos and videos with #8thofmay. Jack and coke optional! pic.twitter.com/kixK7yK9oa

— Official Motörhead (@myMotorhead) May 8, 2020