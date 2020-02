Lo que llega a Netflix en marzo

Netflix dio a conocer la lista de películas, series y documentales que estarán disponibles en la plataforma a partir de marzo

Netflix dio a conocer las películas, series y documentales que estarán disponibles en la plataforma en marzo.

SERIES

Velvet Colección, temporada 3: 1 de marzo

The Protector: 6 de marzo

On my Block, temporada 3: 11 de marzo

The Circle: Brasil: 11 de marzo

Elite: 13 de marzo

Los asesinatos de Valhala: 13 de marzo

Madam C. J. Walker, una mujer hecha a sí misma: 20 de marzo

Carta al rey: 20 de marzo

Ozark, temporada 3: 27 de marzo

Ademas: El señor de los cielos, Rétame, Black Lightning, Bloodrige, Feel Good, Poco Ortodoxa, De chatarra a carrizos, Paradise PD, parte 2.

PELÍCULAS

Hasta que al muerte los juntó: 1 de marzo

Atrápame si puede: 1 de marz

Spenser: Confidencial: 6 de marzo

Sitara: que las niñas sueñen por fin: 8 de marzo

Chicas perdidas: 13 de marzoDesde mi cielo: 13 de marzo

Ademas: Los juegos del hambre (en llamas), Los juegos del hambre (Sinsajo), Los. Juegos del hambre (Sinsajo 2), El informe pelícano, La cruda verdad, El señor de los anillos (las dos torres).

DOCUMENTALES Y SERIES

Taylor Tomlinson: Quarter-life Crisis: 3 de marzo

Ugly Delicious: 6 de marzo

Campamento extraordinario: 25 de marzo

Con información de Netflix