Liberan cortometraje de Maggie Simpson en redes sociales

Walt Disney Studios, a través de las redes sociales de su plataforma de contenido, estrenó su cortometraje ‘Jugando con el destino‘, una historia en la que su protagonista es la menor de la caricatura Los Simpson, Maggie Simpson, la cual también celebra el “Día Mundial de Los Simpson”, este domingo 19 de abril.

The clock starts now! For 24 hours, you can watch Maggie Simpson in “Playdate with Destiny” right here on @DisneyPlus Twitter. pic.twitter.com/SfuUNQGVAQ

— Disney+ (@disneyplus) April 19, 2020