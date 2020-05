Isaac Hernández impartirá una clase en línea de Introducción al ballet clásico

Isaac Hernández, el primer bailarín mexicano en ganar un Premio Benois, la máxima distinción en esta disciplina, impartirá una clase en línea de Introducción al ballet clásico.

La masterclass será completamente gratuita y está programada para mañana 8 de mayo, a las 11:00 h, a través de un Facebook Live abierto en la página de Citibanamex.

Además, el ballet Romeo y Julieta protagonizado por el bailarín mexicano está disponible de forma gratuita en el canal English National Ballet de Youtube, hasta el próximo viernes a las 13:00 horas

“Siempre he estado dispuesto a retarme y probar mis límites y potencial dentro de esta profesión, y eso me ha llevado a probarme también como persona”, compartió Isaac Hernández, durante una charla virtual organizada por el Consulado General de México en Miami.

El bailarín habló de sus inicios en la danza y de cómo ha sido su evolución, hasta llegar a formar parte de compañías como el Ballet de San Francisco, el Ballet Nacional de Holanda y el English National Ballet.

Explicó que su rutina incluía una clase diaria entre dos y cuatro horas y como en ese momento no había suficiente espacio, solo se enfocaban en la barra, luego con el apoyo de exalumnos de su papá rehabilitaron un lugar, donde finalmente pudo salir al centro, probar sus piruetas, saltar y girar, dando a su formación un rumbo completamente diferente.

“Fue algo muy bonito, primero porque me dio el tiempo para estar con mi papá. Tuve la suerte de que mi hermano Esteban se incorporara a las clases también y empezamos a descubrir el ballet, no teníamos YouTube, no teníamos videos, no sabíamos más que lo que mi papá nos contaba, lo que me dio una libertad extraordinaria para no limitarme a mí mismo”.