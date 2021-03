“Intento mantenerme a la línea” dice Ryan Hoffman sobre acusaciones contra su hermana ‘YosStop’

Ryan Hoffman, hermano de la youtuber 'YosStop', se pronunció sobre las acusaciones que pesan sobre ella

Ryan Hoffman, hermano de la youtuber ‘YosStop‘, se pronunció sobre la acusación que pesa sobre ella por el delito de pornografía infantil.

Me enteré apenas ayer en la noche, no me enteré por estar en las redes, alguien me escribió en WhatsApp de: ‘Oye, ¿ya viste lo que está pasando con tu hermana?'”, contó el influencer al programa De Primera Mano.

Ryan confesó que no estaba “muy informado” sobre lo ocurrido con su hermana, pero manifestó que se sintió desconcertado.

Le hablé a mi hermana para saber si estaba bien, como cualquier hermano y me dijo que estaba bien, que no me preocupara y que iba a revisar qué onda de este tema con sus abogados, que ella no hizo nada, lo iba a revisar”, expuso Hoffman.

Bryan relató que solamente le dijo a su hermana que contaba con su apoyo. “¿Qué más puedo hacer?”, expresó.

Ella es 100 por ciento personaje o 100 por ciento real. La verdad es que no sé cómo lo está manejando porque ella no me lo ha platicado, pero tiene un carácter fuerte. Pero yo intento mantenerme a la línea”, expresó.

Esta semana, Yosseline Hoffman, mejor conocida como ‘YosStop’ fue denunciada por el delito de pornografía infantil en agravio de una joven identificada como Ainara.

Lo anterior fue dado a conocer por distintos colectivos feministas, que apuntaron además que también se denunció a cuatro sujetos por violación equiparada, identificados como Nicolás ‘B’, Carlos ‘R’, Julián ‘G’, Axel ‘A’ y Patricio ‘A’.

De acuerdo con la denuncia, los hechos se remontan al 25 de mayo de 2018, cuando la víctima, en ese entonces de 16 años, acudió al domicilio de Axel ‘A’, donde se celebraba una fiesta.

Bajo los influjos del alcohol, señala el testimonio, los jóvenes abusaron de la joven introduciéndole una botella por la vagina, lo que constituye el crimen de violación equiparada.

Los agresores además grabaron, tomaron fotografías del hecho y las difundieron por varias vías, lo que constituyó el delito de pornografía infantil.

Va denuncia completa(testada). Exhortamos a la @FiscaliaCDMX a realizar una investigación con debida diligencia y perspectiva de género.https://t.co/gfJtJSkveR Agradecemos a Ainara su confianza y @femxfem1 por referirnos el asunto para integrarlo a nuestra práctica probono. pic.twitter.com/iX0O0XSWbk — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) March 4, 2021

Específicamente, se lo enviaron a Patricio A, quien a la fecha de los hechos era vecino y amigo cercano de Axel A”, apunta la denuncia.

“La difusión del video tuvo un gran impacto en la psique, libertad y esferas personales de Ainara, quien fue víctima de bullying y ataques constantes. Entre éstos, se vio envuelta en una pelea que también fue videograbada y que se hizo viral”.

‘YosStop’ subió a su canal un video en el que se pronunció sobre la pelea llamado ‘Patética Generación’, en el que también dijo que “Ainara se volvió famosa porque ‘en una peda se dejó meter una botella de Möet, o sea de Champagne, por la vagina‘”.

Asimismo, menciona haberlo recibido, reproducido y tenerlo almacenado, todos ellos verbos rectores del mencionado delito de Pornografía (infantil) -artículo 187 párrafo IV del Código Penal para la Ciudad de México”, expone el documento.

Los abogados señalan que los hechos afectaron a la joven, que después de “un año y medio de terapia, así como de múltiples pláticas con expertos, tomó la decisión de iniciar un proceso penal en contra de las personas que estuvieron involucradas en los ilícitos cometidos en su contra”.

Con información de López-Dóriga Digital