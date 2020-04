David Show ofrece disculpas tras romper cuarentena pese a tener COVID-19

El youtuber venezolano David Show ofreció disculpas tras recorrer varios sitios de la alcaldía Benito Juárez pese a estar contagiado de COVID-19

A través de sus redes sociales, el youtuber David Show ofreció disculpas públicas tras haber realizado un video en el que aparece caminando y comprando en calles de la alcaldía Benito Juárez, cuando está enfermo de COVID-19.

“Me dirijo a ustedes en esta oportunidad para pedir disculpas al pueblo de México por mi último video realizado; ya que en ningún momento mi intención fue dañar o perjudicar a nadie”, aseveró.

Disculpas públicas David Show. pic.twitter.com/E9eRWbia36 — David Show (@SoyDavidShow) April 14, 2020

El youtuber, de origen venezolano, fue criticado después de que saliera a la calle en la alcaldía Benito Juárez, pues se encontraba en cuarentena por estar contagiado de COVID-19.

En un comunicado, explicó que había presentado los síntomas de COVID-19 pero que ninguno de ellos se manifestó de manera grave, por lo que consultó a la Secretaría de Salud capitalina, quienes acudieron a su domicilio para realizarle un chequeo.

Aseguró que las autoridades le indicaron que podía salir a la calle en caso necesario, con “tapaboca, guantes y guardar la distancia con las personas”.

Sin embargo, en redes sociales, los usuarios aseguraron que en el video se observa cómo el joven no mantiene la distancia entre personas y que, incluso, toma varios productos en un Superama y en un Oxxo sin guantes, además de que usa, sin ninguna precaución un cajero automático.

Dice que tomo las medidas necesarias, pero no se ven los guantes en el Oxxo ni la sana distancia en el super… @BJAlcaldia pic.twitter.com/CQT6ovyoBZ — Brenda Ibarra (@PRbrendaibarra) April 14, 2020

“Tras lo ocurrido, he recibido amenazas y he sido discriminado por la alcaldía, quienes me apuntan públicamente. Pido a las autoridades sean cautelosos en la información que comparten, misma que ha incitado al odio, atenta contra mis garantías y derechos y pone en riesgo mi seguridad”, indicó.

Sanitizan lugares que recorrió youtuber

Tras la visita del youtuber a diversas zonas de la alcaldía Benito Juárez, personal especializado de dicha alcaldía, procedió a la desinfección de los lugares que aparecían en el video.

Se trata de una sucursal de Superama ubicada en la calle Xochicalco de la colonia Narvarte, un Oxxo en la misma zona así como un cajero automático en Xola.

En una publicación en Twitter, la alcaldía condenó la acción del youtuber, asegurando que se trató de una acción irresponsable, poco solidaria y que atenta contra la salud de todos.

Sanitizamos el supermercado que visitó @SoyDavidShow a pesar de estar confinado en casa por ser portador del #Covid_19mx.

Condenamos la acción irresponsable, poco solidaria y que atenta contra la salud de todos.

Mañana continuaremos con las medidas de desinfección. pic.twitter.com/pnnYOfzOSp — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) April 14, 2020

Con información de López-Dóriga Digital