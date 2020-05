Bono celebra su cumpleaños 60 con canciones que le salvaron la vida

Como parte de la celebración de su cumpleaños, Bono compartió las 60 canciones que, en sus palabras, salvaron su vida

En el marco de su cumpleaños número 60, el cantante irlandés Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, aprovechó las redes sociales y el sitio oficial de U2, agrupación a la que pertenece, para compartir las 60 canciones que, en sus palabras, salvaron su vida, además del especial ‘U2 Go Home: Live from Slane Castle‘.

Tanto en el portal como en las redes, Bono compartió las cartas que escribió para agradecer a los compositores y artistas que salvaron su vida con sus canciones, entre los que se encuentran Luciano Pavarotti, Zucchero, Billie Eilish, la banda Massive Attack, el dúo Daft Punk y Pharrell Williams, la banda alemana de música electrónica Kraftwerk, además de un emotivo texto para el director Duncan Jones, hijo de la leyenda David Bowie.

These are some of the songs that saved my life…. the ones I couldn’t have lived without… the ones that got me from there to here, zero to 60… through all the scrapes, all manner of nuisance, from the serious to the silly… and the joy, mostly joy… https://t.co/V7TKfStr6J pic.twitter.com/hiRednbxHf — U2 (@U2) May 10, 2020

Al final de las cartas y antes de su firma, el músico irlandés, quien celebró 60 años el 10 de mayo, no dudó en recalcar “Tu fan. Bono”: “Estas son algunas de las canciones que me salvaron la vida, sin las que no podría haber vivido. Las que me llevaron de allá hasta acá, de cero a 60. A través de todos los rasguños, todo tipo de molestias, de lo serio a lo tonto… y la alegría, sobre todo alegría”, compartió Bono en el texto que antecede a las misivas.

A través de la plataforma YouTube, Bono compartió la lista de reproducción titulada 60 Songs That Saved My Life, en la que no solo se encuentran canciones de los artistas a los que se permitió escribirles una carta, también aparecen títulos de The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Prince, Madonna, Andrea Bocelli, Depeche Mode, Sex Pistols, Adele, Pixies, Oasis, Nirvana, Pearl Jam, Bob Dylan, Lady Gaga y Beyoncé, entre otros.

I wanted to thank the artists and everyone who helped make them… They were doing the same for me… I am writing a fan letter to accompany each song to try and explain my fascination… I’ll be sharing them here and on https://t.co/o6ke42vbog pic.twitter.com/iUY20K06ig — U2 (@U2) May 10, 2020

La lista de canciones también se encuentra disponible en otras plataformas de música, en las que tomaría cuatro horas con 26 minutos escuchar las 60 piezas musicales, entre las que destacan Miserere, que compuso con Adelmo Fornaciari y que interpretó al lado de Luciano Pavarotti y Zucchero; además de I’ve Got You Under My Skin, tema que cantó en 1993 como parte del álbum Duets, del cantante estadounidense Frank Sinatra.

Además de las piezas musicales, en el portal de U2 también se compartió el enlace para disfrutar por 48 horas, del concierto titulado ‘U2 Go Home: Live From Slane Castle’, el cual fue filmado durante la gira Elevation Tour, que la agrupación emprendió en 2001, como parte del lanzamiento de su álbum All That You Can’t Leave Behind.

El especial, el cual representó el regreso de la agrupación a su país natal, presenta 19 canciones, entre las que se encuentran ‘Elevation’, ‘Beautiful Day’, ‘Until the End of the World’ y ‘Stuck in a Moment You Can’t Get out of’; el portal precisa que solo los suscriptores de U2.com, podrán disfrutar del concierto.

Con información de Notimex