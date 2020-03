Bill Rieflin, baterista de R.E.M., murió a los 59 años

El baterista Bill Rieflin, que tocó con bandas como Ministry, King Crimson, Nine Inch Nails y R.E.M., murió a los 59 años después de varios años de tratamiento por cáncer, informaron hoy numerosos compañeros de profesión como Krist Novoselic, de la banda Nirvana.

Rieflin destacó por ser uno de los músicos más importantes para la escena del rock alternativo y de géneros como el metal o el rock industrial, aunque no perteneció a una banda como integrante fijo pero alcanzó gran popularidad al sustituir al fundador original de R.E.M., Bill Berry, en la percusión.

La noticia fue confirmada inicialmente por la cantante y actriz Toyah Willcox, esposa de Robert Fripp, músico de King Crimson, el grupo con el que Rieflin había trabajado últimamente.

“Nuestro querido y magnífico Bill Rieflin ha dejado este mundo. Un humano muy querido”, aseguró Willcox en su perfil de Facebook.

Our dear wonderful Bill Rieflin flew from this world today. Much loved HUMAN and member of King Crimson. Family by his side. Forever in our hearts. #billrieflin

Fripp dedicó unas palabras a su reciente compañero de conciertos y grabaciones: “Mi vida es inmensamente más rica tras haberte conocido“.

Por su parte, Krist Novoselic, baterista de la banda Nirvana, publicó en su Twitter: “Lamento escuchar que Bill Rieflin falleció. Una persona directa y un excelente músico”.

Medios de información musical como Pitchfork, Rolling Stone o Spin escribieron obituarios en sus publicaciones, donde destacaron a Rieflin como uno de los músicos más versátiles del rock alternativo y de la escena industrial que definió el sonido de la década de los años 1990.

Antes de sumarse a R.E.M. tras la retirada de Bill Berry, Rieflin fue baterista de la banda de metal Ministry, con quien grabó desde el año 1988 y contribuyó a sellar su identidad.

Luego, de 2003 hasta 2011 grabó y tocó con R.E.M. y a partir de 2013 se sumó a King Crimson, a la vez que colaboró con bandas como The Humans y Swans.

Today we lost a wonderful artist, tremendous human being and an integral part of Ministry’s developments and success…

Safe travels my brother on the way to your next universal gig.

R.I.P Bill Rieflin#MinistryBand #WeAreMinistry #Ministry #Revco #BillRieflin #RestInPeace pic.twitter.com/5YfhvGUZcR

— Ministry (@WeAreMinistry) March 24, 2020