Bad Bunny, el artista más escuchado en México y el mundo durante 2020 en Spotify

Spotify reveló cuáles fueron los artistas, álbumes y canciones más escuchados durante 2020 en México y en el mundo.

Sí, Bad Bunny es el artista más escuchado del año en Spotify y aquí te contamos más: https://t.co/dTUrn7PR2O #BadBunny2020 — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) December 1, 2020

Este año, Bad Bunny fue el artista más escuchado del mundo con 8 mil 300 millones de streams.

En segundo lugar está Drake, seguido de J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd.

Las mujeres más escuchadas fueron Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey.

Las canciones más escuchadas a nivel global fueron ‘Blinding Lights‘ de The Weeknd, ‘Dance Monkey‘ de Tones and I, ‘The Box‘ de Roddy Ricch, ‘Roses‘ de Imenbek y ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa.

México

No solo en el mundo Bad Bunny se adjudicó el primer lugar sino también en México, donde por segundo año consecutivo aparece en lo alto de la lista.

Destaca la Ciudad de México como el lugar de México donde tuvo más reproducciones.

En los siguientes puestos quedaron J Balvin, Christian Nodal, Sech y Luis Miguel.

Las mujeres más escuchadas en el país fueron Karol G, Dua Lipa, Shakira, Danna Paola y Billie Eilish.

En cuando a las canciones más escuchadas están ‘Tusa‘ de Karol G, ‘Blinding Lights‘ de The Weeknd y ‘Hawái‘ de Maluma en lo más alto de la lista.

Con información de López-Dóriga Digital