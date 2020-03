Actrices celebran condena contra Harvey Weinstein

Actrices que denunciaron a Harvey Weinstein, festejaron la sentencia de 23 años de cárcel como un logro de la justicia

Después de la condena de 23 años de prisión a la que fue sentenciado el productor estadounidense Harvey Weinstein, las actrices que lo denunciaron festejaron la sentencia como un logro de la justicia.

Las actrices Louise Godbold, Caitilin Dulany, Jessica Barth, Katherine Kendall, Larissa Gomes, Rowena Chiu, Lili Bernard y la reportera Lauren Sivan, se dieron cita en el centro de California Endowment, de Los Ángeles, para juntas festejar la sentencia a la que fue condenado el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

El evento fue liderado por la actriz Louise Godbold, quien pidió a las asistentes aplaudir ante la sentencia de 23 años, además expresó: “Realmente no significa nada, porque sabemos que solo va a servir la mitad de los años, y creo que debería servir a cada uno de esos 23 años por lo que ha hecho”.

Lauren Sivan, compartió a la revista The Hollywood Reporter, su sentir después de saber cuál fue la sentencia que pagaría Weinstein:

“No pensé que recibiría una sentencia tan fuerte como lo hizo, pero estoy emocionada. Esto demuestra que no solo el jurado, sino el juez pensó que realmente era un peligro y que debería tener una sentencia fuerte.

Al mismo tiempo, agregó sentirse contenta ante la sentencia que tendrá que pagar el productor y servirá para pagar el daño que causa a las mujeres que fueron víctimas: “Nunca pensé que desearía esto a nadie, pero estoy muy feliz, lo más probable es que muera en la cárcel. Y aparte de ese veredicto, tendrá que venir a Los Ángeles y enfrentar cargos completamente nuevos”.

Por su parte, la actriz Katherine Kendall, compartió que ella pensaba que solo tendría cinco años en prisión, sin embargo, fue un alivio el saber que sería una sentencia larga, ella asistió cuando las mujeres fueron a testificar en contra del productor, Kendall mencionó:

“Fui dos de los días y pensé que esta era una de las cosas más difíciles que he visto, esto es muy, muy real e intenso. Salí dos veces sintiendo mucho amor y simpatía por las mujeres que testificaban, pero también me sentí derrotada. En cierto modo, no me fui sintiendo esperanza”.

También aseguró que “cuando tuvo un veredicto de culpabilidad, fue un gran alivio y hoy pensé que iba a tener cinco años y que tendría un buen comportamiento.Sigues estando contento con las pequeñas cosas, pero para que sea lo que es, es una especie de milagro. De dónde venimos a donde estamos ahora, es enorme”.

Finalmente, su exasistente Rowena Chiu, pensó que Weinstein solo sería condenado a cinco años dentro de la prisión de Nueva York, para ella esta sentencia ha sido un gran logro: “La semana pasada me preparé para una absolución unánime y esta semana pensé que podrían ser cinco años y una palmada en la muñeca … esto es tremendo, es más de lo que cualquiera de nosotros esperaba, pero al mismo tiempo debería ser una señal para nosotros de que nuestro trabajo importa, nuestras voces importan”.

Con información de Notimex