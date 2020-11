Trabajadores de Interjet cerraron Circuito Interior en CDMX para exigir pagos retrasados

Trabajadores de la aerolínea Interjet bloquearon Circuito Interior, frente a las oficinas de la Aerolínea en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en protesta por falta de pago.

Los trabajadores sindicalizados de la Sección XV del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), también se manifestaron frente al corporativo de la empresa de aviación para demandar prestaciones que desde hace más de dos meses no han recibido.

Los empleados de las distintas áreas se reunieron a las 09:00 h. frente al Edificio ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde tras no recibir respuesta de sus autoridades, tomaron la determinación de realizar el bloqueo en la vialidad del Circuito Interior.

“Hay compañeros que ya tienen cuatro meses que no les pagan su salario, otros que tienen dos, lo que exigimos es justo, pero no nos dejan otra opción (…) somos cinco mil empleados que dependemos de esta gran empresa y no estamos peleados con ellos” detalló uno de los afectados.