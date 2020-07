Se han perdido 30 mil empleos en julio, asevera López Obrador

La cifra contrasta con la proyección de López Obrador para el mes de julio, pues había afirmado que en este mes ya no se perderían empleos formales

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que, en lo que va de julio, se han perdido 30 mil empleos formales en el país.

Sin embargo, el mandatario mexicano aseveró en la conferencia matutina de este miércoles, que incluso en tres días ya no han ocurrido más pérdidas de empleos, sino contrataciones.

“Tengo el dato de ayer, ya la pérdida es de 30 mil (empleos), ya llevamos tres días en donde no perdemos sino que ya se están contratando, aunque sean pocos, trabajadores. Espero que terminemos julio con una situación de no pérdida de empleos”, señaló.

Lo anterior contrasta con la proyección de López Obrador para el mes de julio, quien había afirmado que en este mes ya no se perderían empleos formales.

“Ya en julio no vamos a perder empleos. Que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el IMSS”, subrayó.

La economía mexicana ha perdido poco más de 1.18 millones de empleos formales por la pandemia de COVID-19, luego de que en junio pasado se dio a conocer la desaparición de 83 mil 311 puestos de trabajo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La disminución del sexto mes del año se suma a las caídas de 344 mil 526 puestos de trabajo en mayo, 555 mil 247 en abril y 198 mil 33 entre el 13 y el 31 de marzo, lo que da un total de un millón 181 mil 117 empleos perdidos, según lo reportado por el IMSS, que presenta el principal indicador de empleo formal en México.

En un comunicado, el IMSS afirmó que la disminución del empleo de enero a junio es de solo 921 mil 583 puestos, de los cuales el 73 por ciento corresponde a empleos permanentes, al considerar las plazas creadas en los primeros meses del año.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE