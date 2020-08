Planta de Constellation Brands en Mexicali no se construirá porque así lo decidió la gente: AMLO

López Obrador apuntó que los directivos de Constellation Brands le han presentado proyectos alternativos a dicha planta en Mexicali

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no se construirá la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, debido a que “así lo decidió la gente“.

“Acerca de lo de la cervecera ya quedó claro que esa planta no puede construirse en Mexicali porque así lo decidió la gente, y en la democracia el pueblo manda. La gente dijo no a la planta y no se van a otorgar permisos del gobierno federal para que opere la planta, que quede claro”, refirió.

“Ya hablé con los directivos de la planta, quedamos en que se iban a buscar opciones pero no en Baja California, buscar opciones donde hay agua, ya no seguir impulsando este tipo de actividades industriales en donde no hay agua, el 70 por ciento del agua en el país está en el sureste, ahí está el Grijalva, el Papaloapan, el Usumacinta; quieren poner plantas para producir cerveza, ahí damos permisos”, declaró.

“No hay autorización para esta planta porque así lo decidió la gente. que el pueblo se equivoca, sí, pero se equivoca menos que los autoritarios, y el pueblo no se equivoca en este caso. Necesitamos el crecimiento económico pero cuidando el medio ambiente”, apuntó.

López Obrador apuntó que los directivos de Constellation Brands le han presentado proyectos alternativos a dicha planta en Mexicali, “le andan buscando la vuelta”, apuntó el presidente.

“Me han mandado algunos proyectos alternativos, pero no, ¿cómo voy a ir en contra de la voluntad de la gente? Que se busquen otras opciones, les dije a los directivos que no se podía”, destacó.

Constellation Brands ya tenía el 65 por ciento de esta fábrica construida en Mexicali, ciudad fronteriza con Estados Unidos, y cuya inversión estaba valorada en unos mil 400 millones de dólares.

Sin embargo, el 76.1 por ciento de los votos en una consulta popular con una participación muy baja, de tan solo 36 mil 781 personas frente a un padrón electoral de casi 800 mil personas, fueron en contra de la instalación por el impacto ambiental que causaría el gran volumen de agua que precisa para su operación.

La empresa cervecera informó que está abierta negociar con el gobierno mexicano tras la cancelación de la planta cervecera en Mexicali, un proyecto que aseguran “cumple y ha cumplido” todos los requisitos legales.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE