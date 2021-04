AMLO presume que no hay devaluación del peso, pese a crisis

López Obrador presumió que, pese al contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, no se ha registrado la devaluación del peso mexicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que pese al contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 no se ha registrado la devaluación del peso mexicano como en anteriores crisis económicas.

En la conferencia de este viernes en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que su estrategia implementada para la recuperación económica en México ha funcionado a plenitud.

De nueva cuenta, arremetió contra sus adversarios por no reconocer sus logros en materia económica.

“Está respondiendo nuestra economía, es muy satisfactorio que no haya devaluación (del peso) desde que llegamos al gobierno”, dijo.

A pesar de la pandemia no ha habido devaluación, hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando, vamos a salir más rápido de la crisis económica que en otros países, dije que iba a ser en ‘V’ y se está logrando”, recalcó.

“Caímos, hubieron países que cayeron más. No es consuelo, pero lo digo porque nuestros adversarios no ven el contexto, no ven lo que pasa en el mundo. Si de ellos dependiera, la pandemia la hubiesen patentado en México, nada más que no se puede pero lo han intentado”, expuso.

El mandatario mexicano reiteró que su gobierno no contrajo deuda pública adicional para hacer frente a la crisis económica derivada por COVID-19, “no se hizo lo mismo de siempre”, afirmó.

Están diciendo que aumentó la deuda. Pues sí, pero aumentó con relación al Producto Interno Bruto, porque se cae la economía. Es menos el PIB y la deuda aumenta, pero no es por contratación de deuda adicional”, refirió en el Salón Tesorería.

“Todos los países o casi todos, lo que hicieron fue contratar deuda pública, hasta les aplaudían a presidentes y primeros ministros (…) pero la deuda pública se hereda”, adujo.

Con información de López-Dóriga Digital