Pemex retrasa presentación de estados financieros a la SEC

Petróleos Mexicanos (Pemex), incumplió el jueves en la presentación de sus estados financieros a la Securities Exchange Commission (SEC, Forma 20-F).

La petrolera argumentó que no presentó sus estados financieros debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en sus operaciones.

Nuestro auditor independiente, KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (KPMG), ha informado a nuestro Comité de Auditoría que su reporte sobre nuestros estados financieros consolidados para el periodo que concluyó el 31 de diciembre del 2019 incluye un apartado informativo en el que indica que existen serias dudas sobre nuestra habilidad de continuar como una empresa viable“, señala un comentario que acompañó al reporte 6K de Pemex.

“Indicating that substantial doubt exists as to our ability to continue as a going concern” es el término en inglés, y cuando un auditor agrega una nota de este tipo y un emisor no cumple con su F20, es de esperarse que las calificadoras aceleren su decisión sobre la empresa, en este caso Pemex.

La petrolera señaló que la pandemia ha dificultado la preparación de su Informe Consolidado Anual del 2019 para entregarlo a tiempo, por lo que aseguró lo hará en el periodo de extensión y lo presentará el 7 de mayo.

El jueves, Pemex justificó su enorme pérdida de 562 mil 531 millones de pesos (23 mil 913 millones de dólares) de enero a marzo de 2020 por la “pérdida cambiaria” resultado de la devaluación del peso.

La cifra multiplica por más de quince los 35 mil 719 millones de pesos (mil 498 millones de dólares) que perdió en el mismo periodo de 2019.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE