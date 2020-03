México podría beneficiarse del COVID-19 y la guerra comercial entre EE.UU. y China, expone WSJ

Con las cadenas de suministro en el mundo en desorden debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por el coronavirus, México podría aprovechar esta situación si las empresas estadounidenses deciden diversificarse lejos del país asiático, señala un artículo de The Wall Street Journal.

Con la aprobación del T-MEC, ahora México ha reemplazado a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos.

Estas fricciones comerciales entre Estados Unidos y China y el coronavirus definitivamente deberían ser un regalo del cielo para México”, comentó Alberto Ramos , economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc. “México estaría extremadamente bien posicionado para capturar parte de ese comercio”.

Aunque México podría beneficiarse a largo plazo de estas condiciones, hay razones para ser cuidadosos al pensar que una avalancha de empresas vendrán al país.

En principio, los números no sugieren que México disfrute de un “boom” en cuanto a inversión extranjera, que en 2019 cayó un 5.2 por ciento en comparación con 2018, de acuerdo con datos preliminares del gobierno. Además, en el país la economía se contrajo un 0.1 por ciento.

Las exportaciones de México a los Estados Unidos han crecido de manera moderada en el último año y medio, mucho más lento que las de países como Vietnam.

Expertos en la materia señalan que pese al T-MEC, el gobierno de Trump podría alterar las relaciones comerciales en cualquier momento.

A esta incertidumbre se suman las políticas económicas del presente Andrés Manuel López Obrador, y el aumento de la violencia en México.

No creo que las relaciones comerciales estén lo suficientemente establecidas como para impulsar la inversión a largo plazo en México como centro”, dijo Gustavo Rangel, economista jefe para América Latina de ING Financial Markets. “Claramente, China es una apuesta más arriesgada, pero no está claro hasta qué punto eso benefició a México”.