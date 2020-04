Insuficiente el plan del presidente, señala el Consejo Coordinador Empresarial

Es insuficiente el programa de reactivación económica de López Obrador para salir de la crisis, afirma Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial

El plan de reactivación económica presentado el domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador es insuficiente para salir de la crisis económica derivada de la situación del coronavirus COVID-19.

Lo anterior fue señalado por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el espacio radiofónico de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

“Nosotros pensamos que se va requerir cosas adicionales, la respuesta es no (es suficiente el plan), por eso sacamos nuestro comunicado diciendo que no es suficiente. La realidad nos va a decir quién tiene la razón, si la razón no está de parte del gobierno muchísimos mexicanos vamos a sufrir las consecuencias”, recalcó .

“¿Por qué creemos que es incompleto? El universo al que se busca que se apoye con un programa especial no es el que vaya s a salvar a un empresario, no es el que estén de salvar a ninguna empresa ni de socializar pérdidas o privatizar ganancias. Lo que estamos pensando es en la pequeña y mediana empresa, en quien tiene un salón de belleza, un peluquero, un taquero, una miscelánea, esas empresas que tienen seos, ocho o diez empleados, y que al ver en cero sus ventas se van a quedar sin liquidez y sin la capacidad de poder sobrevivir los próximos 90 días Esa es nuestra preocupación”, dijo.

“El presidente está pensando que la manera de solucionar este gran problema económico es tratar de revertir con sus programas sociales, y otro supuesto es que bastante difícil de entender, con inversión pública y además con una promesa de que se crearan dos millones de empleos en los próximos nueve meses, esto no se ha dado en la historia de nuestro país nunca”, externó.

Salazar Lomelín dejó en claro que la inversión pública debe estar acompañado de inversión privada.

“Lamentablemente no fuimos escuchados porque se cree que la inversión pública mueve al país. También te recuerdo que la inversión, cuando se mide como porcentaje al PIB en México, ha alcanzado 21 por ciento; de ese porcentaje, 19 por ciento vienen de los privados y solo 2 por ciento de la inversión pública. Aunque la pudieras doblar, no hemos llegado nunca al 4 o 5 por ciento. No hay recursos para poder sostener la inversión por el lado público”, dijo.

“Lo que habría que hacer es impulsar la inversión pública, pero acompañada de la inversión privada, como se presentó en el famoso plan de infraestructura del año pasado”, subrayó.

El presidente del CCE apuntó que si no se ayuda a las pequeñas y medianas empresas, quienes aseguró promueven el 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión y el empleo se van a desplomar irremediablemente.

“A los que nos referimos nosotros son Pymes y MiPymes, los que contribuyen con la inversión del país., Ese grupo de enorme cantidad de número de personas son las que promueven el 14 por ciento con respecto all PIB de la inversión total del país”, indicó.

“Si a ese 14 por ciento no le ayudas, le inversión se va a desplomar y por lo tanto se va a desplomar la capacidad de crear nuevos empleos”, externó.

