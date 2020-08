Gobierno podría invertir 1% del PIB para salvar millones de empleos, propone Coparmex

Gustavo de Hoyos aseguró que el Gobierno Federal podría invertir el 1 por ciento del PIB para rescatar millones de ampleos perdidos por la crisis en México

Gustavo de Hoyos Walther, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que el Gobierno Federal invierta el 1 por ciento del PIB, para salvar los empleos de millones de personas que han quedado desempleadas como parte de crisis agudizada por la pandemia de COVID-19 en México.

Invertir 1% del PIB para salvar el empleo de milllones, sí es posible. Requiere de un entendimiento básico de la dimensión de la tragedia económica que se extiende por el País y de un verdadero compromiso social. Lo abordo en entrevista con @MundoEjecutivo https://t.co/RbbwsFqF4h pic.twitter.com/tp9Xgz9QwW — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) August 1, 2020

En una entrevista, el titular de Coparmex explicó que este nivel de endeudamiento es posible para la economía mexicana, entre otras cosas debido a que es uno de los países menos endeudados de la OCDE.

Sin embargo, De Hoyos Walther advirtió que este plan requiere de un entendimiento básico de la dimensión de la tragedia económica que se extiende por el país así como de un amplio sentido social.

Enfatizó que pese a que la crisis económica ya se venía vislumbrando en México, la pandemia de COVID-19 aceleró y magnificó sus efectos por lo que hizo un llamado a apoyar a las empresas para conservar los empleos de millones de trabajadores.

Recordó que pese a que en el mundo muchos países se han enfocado en brindar apoyos al sector empresarial, en México no fue así y no existen subsidios para brindar recursos como un salario solidario o el Ingreso mínimo vital que se han propuesto no solo por Coparmex, sino por grupos de la sociedad civil y legisladores.

“En condiciones normales, el superávit primario en la economía tiene que ser un objetivo esencial pero hoy, ante una circunstancia atípica, hay un gran consenso nacional en pensadores de izquierda, de centro y de derecha de tomar medidas absolutamente inusitadas si realmente se quiere enfrentar esta pandemia y sus efectos sociales”, indicó.

