Garantizar inversión extranjera, pero que no se perjudique a México: AMLO responde a Pompeo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, coincidió con Mike Pompeo, secretario de Estado de los EE.UU., en que debe garantizarse la inversión extranjera en el sector energético, pero siempre y cuando “no afecte el interés general” de la Nación.

Ayer, el secretario de Estado estadounidense defendió las inversiones de empresas de su país en el sector energético de México, en donde apuntó que deben estar en el “mejor interés de México” para desarrollar sus propios recursos naturales.

Él (Pompeo) ha planteado eso y otros servidores públicos del gobierno de EE.UU. y coincidimos que sí debe permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético, siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la Hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio, contaminación”, apuntó.

No es impedir que haya inversión, no es impedir que no hayan empresas, es que se beneficie méxico”, aseveró.