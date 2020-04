Este es el momento para suspender Dos Bocas, advierte economista en jefe de BBVA México

Carlos Serrano, Economista en jefe de BBVA Mexico, afirmó que dada la coyuntura en la caída de los precios del petróleo, la sobreoferta del hidrocarburo con la caída en la demanda y la limitación en la infraestructura de Pemex para almacenar crudo, hacen de este, un buen momento para que el gobierno decida suspender la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco.

En entrevista para Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el economista explicó que lo ocurrido este lunes, lo que se vio en los mercados por el sector energético, es que se desplomó el precio de un contrato de una mezcla de petróleo en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), con caídas que reflejaban un precio de hasta -38 dólares por barril.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) protagonizó este lunes un desplome histórico del 305 por ciento y, por primera vez desde que hay estadísticas, entró en valores negativos, pues el valor del barril estadounidense quedó en -37.63 dólares el barril, con los comerciantes muy preocupados por una caída en la demanda del petróleo debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

El Economista en Jefe de BBVA pidió ser cautos con estos índices, pues no reflejan una caída general de los precios del petróleo en el mundo, sino únicamente la ruptura de un contrato de futuros de petróleo en Texas para mayo.

Lo que estamos viendo es que está habiendo un exceso de producción de petróleo de acuerdo a la demanda y están habiendo dificultades incluso para almacenarlo, porque muchas refinerías ya ni siquiera están aceptando petróleo y no quieren refinar más ante la caída de la demanda”.

“Hay que ser cautos. No significa que se esté viendo una caída en el precio en general en el mundo, sino lo que ocurrió es que se sobrevendió un contrato de los futuros del precio del petróleo a entregarse en mayo.

Agregó el experto que si se analiza el precio de los futuros de petróleo en junio, se encuentra un repunte en el precio, pues llegó este lunes a los 22 dólares por barril.

Así, lo que se acordó, señaló Serrano, fue un contrato de precio de futuros de contratos a mayo a -38 dólares el barril, pero si miramos para junio, sigue estando a 22 dólares.

“Si vemos el precio de los futuros del petróleo a entregarse en junio, ese sigue teniendo al día de hoy un precio de 22 dólares. Es decir, lo que ocurrió es una coyuntura de corto plazo, que el petróleo que se debe entregar a mayo se desplomó, y se desplomó justamente porque en la siguiente semana se anticipa poca demanda, en particular de las refinerías”.

El también miembro de los Comités de Activos y Pasivos y de Regulación de BBVA señaló que esto obedece a que los mercados han anticipado una sobreoferta en mayo, misma que ya vive el propio mercado en estos momentos y los vendedores de crudo tendrán que pagar a quien pueda ofrecer almacenar los barriles excedentes en la producción, por llevarse esos barriles, porque no tienen dónde almacenarlo.

Serrano Herrera confirmó, además, que en costas mexicanas se encuentran tanques cargueros fondeados, especialmente frente a Tuxpan y Campeche, sin poder descargar crudo porque no hay capacidad de almacenamiento en la infraestructura de Pemex.

“Me parece que lo que ocurrió con el petróleo en Texas hoy debe ser una llamada de atención en México porque yo creo que sería un error continuar con las metas tanto de producción de petróleo como de refinación, en un contexto en donde como lo decía, hay un fuerte exceso de oferta y al haberse desplomado la demanda por gasolinas, tanto por la baja actividad en autos y en aviones, etcétera.

Lo que está habiendo es un exceso de oferta, entonces, me parece que lo que se debería de hacer en México es bajar la producción de petróleo, sobre todo en todos los campos donde hoy no es rentable, y también bajar los planes de refinación porque no va a haber una demanda para esas gasolinas. Yo creo que eso hay que replantear”, afirmó.