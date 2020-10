Con outsourcing se evaden impuestos y se afecta al trabajador: López Obrador

"Estamos buscando una manera de que ya no haya abusos", dijo el presidente López Obrador sobre el outsourcing

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que figuras de contratación como el outsourcing afecta a los trabajadores, razón por la cual su administración está pensando en regularla o desaparecerla.

Se afecta a los trabajadores (con el outsourcing), no se pagan impuestos, hay una evasión fiscal y es entendible el por qué debería de separarse la actividad productiva de una empresa con la administrativa. El empresario a producir y la parte administrativa que puedan llevarla a través de una empresa que se contrate con este propósito, pero resulta que se abusó del mecanismo”, dijo.

“Estamos buscando una manera de que ya no haya abusos, además un buen empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores y no puede permitir que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos”, expresó.

López Obrador dejó en claro este miércoles en la conferencia matutina que no se busca reforma para que empresas dedicadas a este mecanismo de contratación de trabajadores ya no logren burlarla.

No queremos que se haga una reforma que puedan burlarla de nuevo, se supone que en apego estricto a la ley del trabajo quien contrata a un trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones”, destacó.

“Estas oficinas que operan estas nóminas ganan muchísimo dinero. Se fueron creando estos grupos de coyotes, de intermediarios, en los últimos tiempos. Hay una de estas empresas que se dedica al manejo de nóminas y que tiene a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de 200 mil trabajadores, eso es lo más irregular que puede haber”, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital