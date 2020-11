Best Buy cerrará tiendas en México a partir del 31 de diciembre por afectaciones por pandemia

Best Buy indicó que de las 49 sucursales con que contaba en México, ya han cerrado ocho durante el año y el resto cerrará a partir del 31 de diciembre

La cadena especializada en venta de artículos electrónicos, Best Buy cerrará sus operaciones en México debido a afectaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19.

“Los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de la aventura durante estos casi 13 años”, aseguró Fernando Silva, presidente de la firma en el país.

La compañía indicó que de las 49 sucursales con que contaba en México, ya han cerrado ocho durante el año y el resto cerrará a partir del 31 de diciembre.

Best Buy señaló que su sitio web continuará operando hasta agotar el inventario.

Aseguró que las órdenes que están en proceso así como las compras que se realicen en las próximas semanas serán entregadas en el tiempo indicado.

Con información de López-Dóriga Digital