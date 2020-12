Alejandro del Valle, nuevo presidente del Consejo de Administración de Interjet

En una carta, Alejandro del Valle precisó que tiene la “altísima responsabilidad “de hacer volar a Interjet a “enormes alturas”

El área de comunicación de la aerolínea Interjet informó que Alejandro del Valle, fue designado en una asamblea de accionistas como nuevo presidente del Consejo de Administración de esta empresa.

Del Valle es presidente de HBC International. Avisó a la Comisión Federal de Competencia Económica su interés de vincularse con Interjet ofreciendo una inyección de capital de 150 millones de dólares.

El empresario afirmó que conoce el reto que enfrenta, por lo que buscará que Interjet retome la posición que tenía en años anteriores.

En una carta enviada a los trabajadores, mencionó que su nombramiento ya se ha oficializado, con lo cual tiene la “altísima responsabilidad “de hacer volar a la compañía a “enormes alturas”.

“Sé bien los retos a los que nos enfrentamos, conozco el esfuerzo y compromiso que ha significado para cada uno la actual situación y es justamente por esa entrega, que mi principal compromiso es para con ustedes”, manifestó.

Los empresarios Miguel Alemán Magnani y Miguel Alemán Velasco quedarán con puestos fundadores dentro la aerolínea.

Del Valle cuenta con una participación accionaria de 90 por ciento en la compañía, mientras que el restante 10 por ciento es de la familia Alemán.

En el informe no se mencionó sobre las cancelaciones de vuelos por no pagar turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que hoy suma el quinto día consecutivo, ni de la nueva alerta de la Procuraduría Federal del Consumidor para no comprar boletos con esta aerolínea.

Con información de López-Dóriga Digital